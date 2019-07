Estádio da Oliveirense assaltado duas vezes esta semana

O Estádio Carlos Osório, casa da Oliveirense, foi alvo de dois assaltos esta semana, tendo sido "roubado material e cortados cabos elétricos essenciais" às obras que ali decorrem, revelou o clube da II Liga de futebol.

Em declarações à Lusa, o presidente da Oliveirense, Horácio Bastos, indicou que o primeiro assalto ocorreu na sexta-feira passada, quando "roubaram uma máquina de corte" e o outro aconteceu madrugada de hoje, tendo sido cortados "os cabos de cobre dos fios de terra das torres de iluminação".

"Em termos de cabos, teremos de meter novos para criar fios de terra novos, porque já estavam debaixo das sapatas. Vamos ter de arranjar forma de os colocar novamente. Em relação à máquina é prejuízo do construtor. Neste momento não atrasa a conclusão da obra, mas, se continuarem [os assaltos], não digo que não", apontou, acrescentando não saber ainda qual o valor do prejuízo.

Para combater estas ocorrências, o clube vai contratar uma empresa de segurança para vigiar as instalações durante a noite. Depois de dois anos de espera, as obras no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, arrancaram em junho, estando a data de conclusão prevista para outubro.