Gestação de substituição aprovada sem incluir possibilidade de arrependimento

O Parlamento aprovou esta sexta-feira em votação final global a alteração ao regime jurídico da gestação de substituição - conhecido como a "lei das barrigas de aluguer". No entanto, esta aprovação não inclui o artigo que previa o tempo para a gestante se arrepender.

Na votação final global o texto final da gestação de substituição foi aprovado pelo PS, PAN, Bloco de Esquerda e 21 deputados do PSD. Votos contra viera do PSD oficial, que deu liberdade de voto, e do CDS.

O projeto de lei, baseado num texto do Bloco de Esquerda, procurava dar resposta ao chumbo do Tribunal Constitucional à lei da gestação de subsistituição, que estava em vigor desde 2016. Em 2018, os juízes do Palácio Ratton pronunciaram-se sobre o tema e consideraram que a lei deveria consagrar o direito da gestante de substituição poder arrepender-se até ao momento do registo da criança.

Mas hoje, no parlamento, esse artigo que foi chumbado por PSD, CDS e PCP. Neste artigo, não houve desalinhados do PSD – tinha sido imposta disciplina de voto só mesmo para este artigo – e, por isso, o chumbo foi certo.

A lei da gestação de substituição fica assim essencialmente na mesma. O diploma seguirá agora para Belém e o Presidente pode decidir vetar, promulgar ou enviar para o Tribunal Constitucional. O CDS já avisou que fará tudo para levar esta lei ao tribunal constitucional, caso o Presidente não o faça.

Recorde-se, aliás, que foi por iniciativa do CDS que o TC já apreciou este assunto, levando a que a lei fosse suspensa e tivesse de voltar ao Parlamento.