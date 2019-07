Falcao tem propostas e admite sair do Mónaco este verão

Radamel Falcao abre a porta à saída do Mónaco, e pisca o olho ao FC Porto, que estará interessado na sua contratação. Em declarações à margem de um evento na Colômbia, o avançado reconhece que tem propostas, mas lembra também que ainda tem contrato com o clube de Leonardo Jardim.

"Tenho estado atento a essas notícias que saíram e também conheço o interesse de outros clubes. Sei que tenho mais um ano de contrato com o Mónaco e não posso dizer mais. Tenho de escolher com prudência. Na próximo semana terei de me apresentar no Mónaco, mas sim, estou a par da aproximação de alguns clubes", explicou.

O avançado reconhece que as prioridades são o "projeto desportivo e o aspeto familiar", o que pode ajudar o FC Porto a conseguir finalizar negócio, com presença regular na Liga dos Campeões, disputa por títulos e o regresso a uma cidade que conhece e onde teve sucesso.

De acordo com a imprensa francesa, os dragões estarão a tentar o regresso do avançado Falcao, numa cedência que permita ao FC Porto pagar apenas uma parte do elevado salário.



O colombiano representou o FC Porto durante duas temporadas, entre 2009 e 2011. Apontou 72 golos em 85 jogos disputados e venceu uma Liga Europa, dois campeonatos, duas Taças de Portugal e duas Supertaças.