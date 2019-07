Pepe não sabe se Casillas vai voltar a jogar

Pepe diz que Iker Casillas ainda não sabe se vai poder continuar carreira, ou não, após o enfarte do miocárdio que sofreu. Numa entrevista à SportTV, o defesa-central valoriza a importância do guardião no grupo de trabalho.

"É uma experiência nova para ele, ainda não decidiu se vai terminar a carreira ou não. Está lesionado e tem de parar algum tempo, mas na altura certa ele vai falar. O mais importante é termos o Iker, que é uma referência no mundo todo. É um orgulho para os jogadores e para o FC Porto ter um jogador com ele", disse.

O experiente defesa não dá como garantida a sua titularidade, e diz que todos os jogadores do plantel têm capacidade para jogar: "Todos os jogadores do plantel têm capacidade e qualidade para jogar no FC Porto. Quem decide é o mister, nós temos é de dar o nosso melhor nos treinos. Na hora certa o mister vai decidir quem é a melhor equipa, quem ele acha que deve jogar. O mais importante é o espírito da equipa".

Em quatro jogos de pré-temporada, o FC Porto continua sem sofrer qualquer golo, facto que Pepe divide o mérito com todos os jogadores, e não apenas os defesas.

"Não é só a defesa, é um trabalho de toda a equipa. É óbvio que os centrais ficam com outra visibilidade quando a equipa não sofre golos, mas o mérito é de todos. Defender bem começa nos jogadores da frente. Estamos todos a assimilar bem as ideias do treinador", afiança.

O próximo adversário é o Bétis de Sevilha, esta sexta-feira, na "Copa Ibérica", um jogo em que o defesa não espera facilidades.

"Vai ser um jogo difícil, o Bétis é uma equipa que pratica um bom futebol, que costuma ter muita posse de bola. Nisso são parecidos connosco. Nós estamos a trabalhar bem e queremos ganhar", rematou.