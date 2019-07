Fábio Martins no Famalicão "para provar a todos que estão errados"

Fábio Martins vai provar, no Famalicão, que quem não apostou nele estava errado. A certeza é dada pelo pai, Niromar, em entrevista a Bola Branca.

Não tem sido fácil, o percurso de Fábio Martins na I Liga. Formado no FC Porto, o avançado foi contratado pelo Sporting de Braga em 2014, mas acabaria emprestado ao Paços de Ferreira e Chaves, entre 2015 e 2017. Na primeira época com Abel Ferreira, esteve em 40 jogos e marcou sete golos, mas na temporada passada, ficou-se pelos 16 jogos, com um golo.

Niromar faz notar que “Fábio precisa de jogar mais que nunca e isso com certeza vai acontecer no Famalicão”, pelo que o empréstimo ao clube recém-promovido ao principal escalão pode ser positivo.

O antigo avançado do FC Porto sublinha que o filho tem qualidade, mas sempre acatou as decisões porque “jogar e não jogar faz parte do futebol”. Em Famalicão, “vai provar que erraram em relação a isso.”