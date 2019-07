Sismo de 5.1 na escala de Richter sentido em Atenas, o primeiro a abalar a cidade em 20 anos

Um sismo de 5.1 graus na escala de Richter abalou esta sexta-feira Atenas, a capital da Grécia, pelas 14h13 locais (12h13 em Lisboa). No espaço de uma hora a seguir ao abalo, foram registadas pelo menos cinco réplicas, a última delas "forte", de acordo com correspondentes da Reuters no local.

Segundo a Associated Press, o terramoto sentido na capital grega gerou pânico entre a população, levando várias pessoas a fugirem para o meio da rua. Apesar do pânico, não há, para já, qualquer registo de feridos ou danos em infraestruturas.

De acordo com o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico, o epicentro do sismo foi registado a 13 quilómetros de profundidade e a 23 quilómetros a noroeste de Atenas.