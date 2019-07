"Marega é trapalhão e pode sair"

Marega foi muito útil ao FC Porto, mas Niromar não hesitaria em deixar sair o avançado maliano. Os 44 golos marcados nas últimas duas épocas por Marega, e o título que ajudou a conquistar, não chegam para convencer o antigo avançado do FC Porto, que, em entrevista a Bola Branca, classifica o futebol do avançado do Mali como “trapalhão”.

Niromar deixaria sair Marega porque é um avançado que, “para fazer um golo, precisa de três ou quatro oportunidades”.

O antigo jogador acredita nos outros avançados do FC Porto: Zé Luís, “um jogador forte no jogo aéreo, que tanto pode jogar dentro como fora da área”, e Tiquinho Soares, que “usa bem o corpo e é muito perigoso quando fica mais na área e descai menos para as alas”.

Nakajima mais útil que Brahimi



Num olhar para os sinais que a equipa de Sérgio Conceição tem deixado na pré-época, Niromar confessa surpresa e agrado pelo futebol que a equipa mostrou no primeiro jogo disputado no Algarve, em que ganhou por 1-0 ao Fulham.

Desse jogo, Niromar extrai que “Nakajima, por ser um jogador mais direto, vai ser mais útil ao Porto que que Brahimi” e entende que a equipa está até mais forte do que na temporada passada, tendo resolvido bem o problema dos centrais com o regresso de Marcano.

Reforços para miolo e baliza



Nestas declarações à Renascença, Niromar adverte, porém, para a necessidade de o plantel azul e branco se reforçar com “um médio todo-o-terreno, que faça jogar a equipa, embora Sérgio Oliveira possa fazer a posição”.

Já a demora na apresentação de um novo guarda-redes é vista pelo antigo avançado como “estranha, porque o Porto nos habituou a resolver rapidamente os problemas” embora se possa encontrar justificação no rigor com que Pinto da Costa e Sérgio Conceição encaram o processo de escolha do sucessor de Iker Casillas.

“Não pode ser uma situação falhada. Tem que acertar na escolha e estou convencido que assim fará”, conclui.