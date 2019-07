Daniel Ramos pode regressar ao ativo fora do continente europeu

Daniel Ramos pode estar próximo de regressar ao ativo, depois de ter deixado o Rio Ave no final da temporada.

O treinador de 48 anos encara com estranheza estar fora do ativo, mas garante que tem proposta fora do continente europeu para prosseguir carreira.

"É possível sair do país. Há sempre uma primeira vez para tudo, estou recetivo a isso. Já tive duas possibilidades para ir para a Ásia, mas não o fiz porque não achei que eram os projetos certos. Na próxima semana tenho uma situação que pode resultar numa saída da Europa, mas daria preferência em continuar no futebol europeu", explica, em declarações a Bola Branca.

O técnico treinou na I Liga nas últimas três temporadas. Entre 2016 e 2018 orientou o Marítimo, antes de assumir o Desportivo de Chaves, no início da última temporada. Foi demitido em dezembro, e orientou o Rio Ave na segunda metade da época.

Com uma carreira de quase 20 anos, com passagens por Vilanovense, Dragões Sandinenses, Trofense, Moreirense, Gondomar, Trofense, União da Madeira, Naval, Ribeirão, Famalicão e Santa Clara, Daniel Ramos diz sentir "estranheza" por estar fora do ativo.

"É com alguma estranheza que estou fora do ativo. Há 12 anos que não estava parado no início da época. Estou atento ao mercado e com ansiedade de regressar o mais rápido possível", rematou.