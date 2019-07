Rui Costa sobre Perin. "Vai ser tudo bem analisado e percebido o que será para fazer

Rui Costa, administrador da SAD do Benfica, garante que o clube encarnado vai continuar a analisar a situação de Mattia Perin, após o guarda-redes ter chumbado os exames médicos na quinta-feira.

"O Benfica já emitiu um comunicado e é esse comunicado que está válido. A seu tempo falaremos melhor sobre todos esses assuntos. Foi um processo natural de testes médicos e agora vai ser tudo bem analisado e percebido o que será para fazer", disse, à margem de uma visita ao estádio dos San Francisco Giants, nos Estados Unidos da América, onde a equipa está a estagiar.

Mattia Perin, guardião da Juventus, chumbou nos exames médicos e só será reforço do Benfica quando recuperar da lesão de que padece. O guarda-redes italiano de 26 anos tem uma lesão com um processo de recuperação de quatro meses.



Os dois clubes acordaram que o processo de recuperação do guarda-redes seria feito em Itália: "Concluída essa fase, concretizar-se-á a transferência do jogador, tal como está acordado por todas as partes.

O negócio estava preparado para ser realizado por 15 milhões de euros. À partida para Portugal, o internacional italiano tinha assumido ter uma lesão no ombro, mas expressara esperança de regressar à ação em meados de setembro. De resto, Perin tem um longo historial de lesões, tais como roturas de ligamentos nos dois joelhos. A primeira foi em 2016 e a segunda em 2017.

Perin explicou também que uma conversa com Rui Costa convenceu o guardião a mudar-se para o Benfica, palavras comentadas com satisfação pelo administrador do Benfica.

"Se o Perin disse isso, o nosso trabalho é mostrar aos jogadores aquilo que pode representar o Benfica para eles e fico grato por isso", rematou.