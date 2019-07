Expectativa em Brugge com a visita do Sporting, um "clube amigo"

O Sporting está na Bélgica onde joga esta noite na casa do Club Brugge. A partir das 19h30 os leões realizam o seu terceiro encontro de pré-temporada. Joahn Koekelbergh, diretor de comunicação do Club Brugge, explica em Bola Branca que é uma partida que está a despertar muito interesse nos adeptos.

"Penso que estarão perto de 20 mil espetadores no estádio. Tem havido muito interesse dos adeptos, porque este é o nosso último jogo antes de entrarmos em competição e, também, porque o adversário é o Sporting, um grande clube e um clube amigo do Brugge. Mesmo assim, o estádio não estará completamente cheio porque é tempo de férias e está muita gente fora da cidade, principalmente aqueles que têm lugar anual", explica.

O amigável ficou definido com o acordo da transferência de Diaby para os leões, no último verão. "É um jogo muito importante para nós e ficou acordado na altura da transferência do Diaby para o Sporting. Vamos ter jogos importantes já no fim de julho e no início de agosto, com a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Na próxima segunda-feira ficaremos a saber qual o nosso adversário".

Marcel Keizer chamou 23 jogadores. Destaque para as presenças de Borja que, devido à participação na Copa América, só esta semana se juntou à equipa e de João Silva, um defesa-central de 20 anos, da equipa de sub-23 que tem trabalhado com a equipa principal. Leões que não contam com os lesionados Battaglia, Rosier, Ristovski, Rafael Camacho e Ivanildo.

O diretor de comunicação do Club Brugge lembra que o Sporting foi o primeiro adversário do clube belga nas competições europeias, ainda na década de 60.



"Todos conhecem a grandeza do Sporting. Neste momento, não sigo muito o futebol português mas sei, por exemplo, que o Sporting foi o primeiro adversário do Club Brugge nas competições europeias em 1967/68", concluiu.



O desafio entre Club Brugge e Sporting realiza-se no Jan Breydelstadion. O próximo jogo treino dos leões realiza-se no próximo dia 25 de julho, nos Estados Unidos, diante do Liverpool.