Conte revela saídas de Icardi e Nainggolan do Inter de Milão

Antonio Conte, novo treinador do Inter de Milão, confirma que Mauro Icardi e Nainggolan estão de saída do clube.

Em conferência de imprensa, o técnico italiano reiterou as palavras do diretor-desportivo do clube, Beppe Marotta, que já tinha anunciado que os dois jogadores não faziam parte dos planos do clube.

Icardi, ponta-de-lança de 26 anos, está no clube desde 2013. Era o capitão de equipa, mas recusou renovar contrato na última temporada, o que o levou a ser afastado pelo clube no final da época.

Já Radja Nainggolan, médio de 31 anos, fez apenas uma época no Inter de Milão, depois de ter chegado na última temporada, proveniente da Roma.

Lukaku é objetivo declarado

O ponta-de-lança belga Romelu Lukaku é alvo declarado de Antonio Conte para substituir Mauro Icardi na frente de ataque. Apesar do interesse e proposta, a transferência pode não estar perto de estar concluída.

"Ele é um jogador do Manchester United, é a realidade. Todos sabem que gosto dele. Tentei contratá-lo no Chelsea, mas ele hoje é um jogador do Manchester United. É um jogador que nos traria uma evolução considerável. Mas estamos no mercado a ver opções", disse.