Benfica

Carlos Vinícius pode ser "boa solução para o Benfica, mas precisa de melhorar jogo aéreo"

19 jul, 2019 - 12:45 • João Fonseca

Daniel Ramos treinou o iminente reforço benfiquista no Rio Ave, lembrando que a saída do brasileiro deixou os vilacondenses mais fracos. O técnico que na próxima semana decide o seu futuro fora do país, fala de um "finalizador frio" que precisa de companhia no ataque.