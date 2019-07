Semana de esperanças

Nesta edição do ”Visto de Fora”, Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez falam das expectativas de uma nova era em Bruxelas, depois de Ursula von der Leyen ter sido Presidente do Parlamento Europeu.

No plano nacional, os comentadores fazem o balanço da legislatura da geringonça, que agora está a terminar, e de que Marcelo Rebelo de Sousa vai ter saudades, discutem a nova lei que prevê multas para quem atire pontas de cigarro para o chão e a polémica do talho que fez publicidade com imagem de uma mulher em bikini.

É também analisada a investigação europeia à Amazon, que pode levar a uma multa milionária.



Este conteúdo é feito no âmbito da parceria Renascença/Euranet Plus – Rede Europeia de Rádios. Veja todos os conteúdos Renascença/Euranet Plus