“Infelicidade de linguagem”. Ministro da Defesa desdramatiza queixas de chefe das Forças Armadas

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, lamentou esta sexta-feira a “infelicidade de linguagem” do chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro, que, em entrevista à Renascença e ao “Público”, disse que a situação nas Forças Armadas “é insustentável”.

João Gomes Cravinho reconhece que o problemas é real, mas garante que a matéria tem vindo ser objeto de atenção por parte do Governo.

“O papel do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas é assegurar que as missões são cumpridas. É evidente que, se ele chegasse à conclusão que não pode cumprir essas missões, então sairia. Mas não é essa a situação. Portanto não há lugar a qualquer tipo de aviso. Não há aqui nada de novo”, disse o ministro esta sexta-feira.

O ministro diz que “não há lugar par dramatismos” e que a situação é algo “que é perfeitamente conhecido”. “O Governo está a trabalhar há bastante tempo na resposta a esta situação, que é uma situação que necessita de resposta a nível de planos do Governo, nomeadamente o plano de profissionalização das Forças Armadas, para melhorar o recrutamento, a retenção e, depois, a reinserção na vida civil”, disse o ministro.