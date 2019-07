Higuaín pode estar a caminho da Roma de Paulo Fonseca

Gonzalo Higuaín pode estar a caminho da Roma, segundo garante o "Corriere dello Sport".

De acordo com a publicação, o avançado argentino é a prioridade número um do novo clube de Paulo Fonseca para a frente de ataque, mas a transferência está ainda dependente do seu futuro na Juventus.

Higuaín, de 31 anos, fez a sua melhor época em Itália no Nápoles, precisamente com Maurizio Sarri, atual treinador da Juventus. O internacional argentino segue com a "Vecchia Signora" para o estágio em Singapura, onde se decidirá o seu futuro.

O acordo entre Juventus e Roma estará já a ser discutido, com um empréstimo com cláusula de compra obrigatória em cima da mesa. O negócio seria feito por 27 milhões de euros, mais os nove milhões que custariam uma temporada de cedência.

O problema? O elevado salário de "Pipita". O argentino aufere cerca de nove milhões de euros limpos por temporada, um valor que a Roma não conseguirá corresponder. Neste sentido, Higuaín teria de aceitar um corte salarial de cerca de 50% para continuar carreira na capital.

Higuaín chegou à Juventus em 2016/17, a troco de 90 milhões de euros. Depois de duas épocas como titular, com 55 golos apontados em 105 jogos, o avançado foi cedido na última temporada, aquando da chegada de Cristiano Ronaldo. Passou pelo AC Milan e Chelsea, e regressa ao clube esta pré-temporada.

Formado no River Plate, o avançado destacou-se no Real Madrid, que representou entre 2006 e 2013, antes de rumar ao Nápoles, onde se afirmou no futebol italiano. Em três temporadas, fez 91 golos em 146 jogos, a última com Sarri, na qual apontou 38 golos em 42 jogos.

Plano B português

De acordo com o diário italiano, o plano B da direção da Roma é o avançado português Rafael Leão, que custará cerca de 40 milhões de euros para contratar ao Lille.

O internacional sub-21 português é também cobiçado por outros clubes europeus, nomeadamente Valência e Everton. Leão fez oito golos em 26 jogos, na sua primeira época no futebol francês.