Tabata quer chegar à seleção principal do Brasil

Bruno Tabata sonha chegar à seleção principal do Brasil. O extremo brasileiro do Portimonense, que esteve recentemente no Torneio de Toulon com a equipa brasileira do escalão sub-23, não esconde o objetivo ambicioso.

"Um dia espero chegar à seleção A. O Portimonense não luta por títulos e não dá a visibilidade que outros jogadores têm, mas com muito trabalho superei a barreira. O objetivo agora é estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, depois veremos", começou por dizer, em entrevista ao "Record".

O extremo de 22 anos marcou um golo na campanha do Brasil até à conquista do Torneio de Toulon, experiência muito valorizada por Tabata. "Foi importante porque ganhámos o torneio e marquei um golo. Fiquei fora do radar da Federação quando cheguei a Portugal, mas alimentava a esperança de ser chamado, e aconteceu".

Saída só se surgir boa proposta

Tabata está no Portimonense desde 2015/16 e tem sido elemento de destaque na formação algarvia. Na última época apontou três golos em 33 jogos e já foi associado a clubes como Shakhtar, Villarreal e AS Roma.

"Sinto-me bem em Portimão, e em janeiro renovei até 2023. Tenho uma grande relação com a SAD e eles sabem o que quero para o futuro. Se surgir uma boa proposta para todos, e acharmos que é o momento certo, sairei", explica.

Tabata tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.