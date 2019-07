Benítez contrata avançado no Newcastle

O West Bromwich Albion anunciou a transferência de Salomón Rondón para o Dalian Yifang.

O clube inglês não anunciou o valor da transferência, mas a "Sky Sports" escreve que o avançado tinha uma cláusula de rescisão a rondar os 18 milhões de euros.

Rondón vai reforçar a nova equipa de Rafa Benítez, com quem trabalhou na última temporada. O internacional venezuelano fez a sua melhor temporada no futebol inglês no Newcastle, por empréstimo, onde apontou 12 golos.