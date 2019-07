Wolverhampton perto de contratar avançado do AC Milan

O Wolverhampton estará a negociar a contratação do avançado Patrick Cutrone, segundo avança o jornal inglês "Express & Star".

De acordo com a publicação, Espírito Santo quer uma alternativa viável a Diogo Jota e Raúl Jiménez na frente de ataque, e vai investir cerca de 25 milhões de euros no ponta-de-lança do AC Milan

O Wolves terá a Liga Europa para disputar esta temporada, começando já na próxima semana, na segunda pré-eliminatória.

Ainda assim, o clube ainda não anunciou qualquer contratação, a não ser a continuidade de Jiménez e Dendoncker, que estiveram emprestados na última época.

Cutrone, de 21 anos, é internacional por Itália, e disputou a sua segunda temporada na equipa principal do AC Milan. Depois de uma primeira época de destaque, em 2017/18, com 18 golos, o avançado marcou "apenas" nove tentos na última época, em 43 jogos disputados.