De Ligt: "O pedido de Ronaldo para vir para a Juventus não fez diferença"

Matthijs De Ligt diz que Cristiano Ronaldo não foi decisivo na sua decisão de se transferir para a Juventus. Em conferência de imprensa de apresentação, no dia seguinte a ter rubricado um contrato de cinco anos com o emblema italiano, o holandês diz que a decisão já estava tomada desde a final da Liga das Nações.

"Depois do fim da Liga das Nações já sabia que queria vir para a Juventus. Foi um grande elogio ter o Cristiano Ronaldo a pedir-me para vir, mas não fez a diferença", começou por dizer.

Cristiano Ronaldo terá pedido a De Ligt para se mudar para a Juventus, no relvado do Estádio do Dragão, após a final da Liga das Nações.

Apesar de apenas 19 anos de idade, De Ligt era um dos ativos mais desejados do mercado e considerado um dos melhores defesas-centrais do mundo: "Sou jovem, mas já tenho muita experiência para alguém com 19 anos. Vim para ganhar ainda mais experiência e aprender com os jogadores que aqui estão".

Sarri decisivo e o sonho de infância

De Ligt reconhece que o novo treinador da Juventus, Maurizio Sarri, foi decisivo na escolha do clube: "Falei com ele ao telemóvel, só para nos conhecermos. Ele foi um dos motivos que eu quis vir para aqui. Ouvi muitas coisas boas sobre ele, gosto da sua filosofia e da forma como prepara a defesa".

O jovem defesa foi surpreendido com uma fotografia sua, quando criança, com uma camisola da Juventus, e explicou que sempre foi um "clube especial" para si.

"Tinha cerca de seis ou sete anos nessa fotografia. Nessa altura, o Cannavaro era um defesa que eu admirava muito. Sempre tive um bom 'feeling' em relação à Juventus e sempre gostei do clube. No Ajax tinha um ambiente mais jovem, e aqui espero aprenderr com campeões como Chiellini, Buffon e Cristiano Ronaldo", explicou.

De Ligt custou 75 milhões de euros aos cofres da Juventus e envergará a camisola 4 no clube "bianconero".