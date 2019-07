Dia de Carlos Vinícius

É Carlos Vinícius o nome em destaque nas manchetes dos jornais desportivos, esta sexta-feira.

"Vinícius no Benfica", anuncia ao "Record". Avançado chega hoje a Lisboa para fazer testes médicos e assinar. SAD encarnada paga 17 milhões de euros pelo sucessor de Jonas. "Carlos Vinícius fechado", confirma "A Bola", mas por dez milhões de euros. Avançado do Nápoles vai assinar por cinco anos. O ponta-de-lança representou o Rio Ave e o Mónaco, por empréstimo dos italianos.

Perin é outro nome impresso nas primeiras desta sexta-feira. O guarda-redes não passou nos exames médicos e foi devolvido à Juventus. O Benfica mantém acordo, mas com o italiano a recuperar da lesão num ombro em Turim, até dezembro.

"O Jogo" faz manchete com notícia sobre o FC Porto: "Sérgio alarga poderes". O treinador ampliou o raio de ação às três equipas profissionais, à comunicação e às contratações. Novo cargo de Casillas já foi responsabilidade direta do treinador. Equipa principal, equipa b e sub-19 encarados como um só plantel. Kevin Trapp, asseguram os desportivos, quer o FC Porto.

"O Jogo" anuncia que Bruno Fernandes é para desatar no fim de semana. Leões esperam proposta do Manchester United. "A Bola" informa que Thiago Almada quer dois milhões de euros, por ano, para assinar pelo Sporting. Keizer corta Matheus Pereira, anota o "Record".

Na véspera das eleições do Vitória de Guimarães, "O Jogo" apresenta entrevista a Pimenta Machado. O antigo presidente do clube, há muito afastado do dirigismo, apoia Miguel Pinto Lisboa e garante que se o candidato vencer e não cumprir, ele próprio apresenta candidatura dentro de três anos.