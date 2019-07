Salvio explica o que o levou a dizer "sim" ao Boca Juniors

Toto Salvio aceitou deixar o Benfica pelo Boca Juniors quando lhe disseram que o interesse real e, depois, começou a imaginar como seria ingressar, jogar e festejar no clube que sempre apoiou desde pequeno.

"Não tive qualquer dúvida quando o Nico [Burdisso] me disse que o interesse era firme e que me queriam mesmo cá", explicou o extremo, de 29 anos, em declarações aos canais oficiais do clube "xeneize".

"Comecei a imaginar como seria jogar na Bombonera, com os adeptos a gritarem um golo meu ou a cantarem o meu nome. Agora, podem cumprir-se essas coisas e estou feliz por isso", acrescentou Salvio.



O internacional argentino admitiu que tem "recordações bonitas" com a mãe de visitar o estádio do Boca e ver jogos da equipa que agora vai representar: "São momentos muito bonitos que gosto de recordar."

O Benfica confirmou, esta quinta-feira, a saída de Salvio para o Boca Juniors, um dia depois de o presidente do clube argentino também o ter feito. Os dois clubes ainda não revelaram os contornos do negócio.

Salvio completou oito temporadas na Luz, interrompidas, após a primeira, por uma época no Atlético de Madrid, que o emprestara ao Benfica. Tem cinco campeonatos conquistados, além de duas Taças de Portugal, quatro Taças da Liga e três Supertaças. O internacional argentino soma, ainda, 62 golos em 266 jogos de águia ao peito.