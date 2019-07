Manafá apto na véspera do FC Porto-Bétis

Wilson Manafá está apto, na véspera do jogo de preparação do FC Porto frente ao Bétis, a contar para a Copa Ibérica.

O lateral treinou sem limitações, esta quinta-feira, pelo que André Pereira é, agora, o único nome no boletim clínico portista. O avançado português realizou treino condicionado.

O FC Porto volta a treinar na sexta-feira, às 10h30. Mais tarde, às 20h30, disputa as meias-finais da Copa Ibérica com o Bétis, no Estádio Municipal de Portimão.