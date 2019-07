Livro assinala 20 anos de episcopado de D. Jorge Ortiga, "semeador de alegria e unidade"

“D. Jorge Ortiga - Semeador da Alegria e da Unidade” dá o título à obra que assinala as duas décadas de episcopado de D. Jorge Ortiga, o bispo há mais tempo em funções em Portugal.

No dia em que completa 20 anos de episcopado na Arquidiocese de Braga, D. Jorge Ortiga vê a sua vida retratada em livro. Uma obra que o prelado de Braga vê como uma” provocação” para continuar a sua missão.

“Aceito isto como uma provocação para que não desanime da unidade, mas, antes pelo contrário, continue a acreditar de que é possível e, por isso, mesmo, necessária e urgente”, resume o prelado que, duas décadas depois da sua ordenação episcopal, está convicto que, ainda, “há um longo caminho a percorrer”.

“Que todos sejam um” é o seu lema episcopal. Uma alusão à unidade que é, também, espelhada no título da obra. Uma escolha que surpreendeu o também delegado da Conferência Episcopal Portuguesa na Comissão dos Episcopados Católicos da União Europeia.

“O título do livro parece sintetizar, não a minha vida, mas as intenções da minha vida”, resume à Renascença D. Jorge Ortiga que admite que não tem outro objetivo que não “o de ir semeando, silenciosamente, a alegria no coração das pessoas” através da sua alegria e, depois, “a unidade e a comunhão com uma ventura contínua e constante”.

Assinado pelo escritor e jornalista Ricardo Perna e editado pela Paulus, a obra “Dom Jorge Ortiga – Semeador da Alegria e da Unidade” foi apresentada, esta quinta-feira, dia de S. Bartolomeu dos Mártires, na Sé Catedral de Braga.