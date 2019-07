​Proteção Civil avisa para risco elevado de incêndio nos próximos dias

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) lança um alerta para o perigo de incêndios nos próximos dias, devido às previsões de subida da temperatura a partir desta sexta-feira.



Um total de 11 distritos foram colocados em nível elevado ou máximo de incêndio a partir de sexta-feira: Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Faro, Guarda, Portalegre, Santarém, Setúbal, Vila Real e Viseu.

A ANEPC recorda que nestes distritos não é permitido realizar queimadas, a menos que sejam autorizadas pela autarquia e devidamente acompanhadas pelas autoridades.

Não é permitido usar “fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, exceto se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito”.

O lançamento de balões com mecha acesa e de foguetes também está proibido nos próximos dias e, fogo-de-artifício, só com autorização da respetiva autarquia.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, a partir de sexta-feira, ocorra uma subida gradual da temperatura máxima e a diminuição da humidade relativa.

Para sexta-feira, a temperatura deverá chegar aos 32ºC nas regiões do sul e do interior centro e norte e entre 34 e 38ºC no Algarve.