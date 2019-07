Pavilhão do Conhecimento vai recriar chegada do Homem à Lua com crianças

A chegada do Homem à Lua vai ser assinalada, na sexta-feira e no sábado, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, com um “acampamento lunar” de 75 crianças que vão recriar o acontecimento, informou esta quinta-feira a organização.

As 75 crianças, entre os dez e os 14 anos, de escolas da grande Lisboa com projetos na área do Espaço vão “passar a noite no Pavilhão do Conhecimento, num ambiente que recria o dia 20 de julho de 1969, data em que o Homem pisou a Lua pela primeira vez”, informou o Pavilhão do Conhecimento em comunicado.

A partir das 14h30 de sexta-feira, as crianças serão divididas por equipas para “simular algum do trabalho que foi necessário para colocar os primeiros astronautas na superfície lunar”.

Uma das tarefas das crianças vai passar por “construir antenas de emissão e receção de sinais de rádio” para que os alunos compreendam como funcionaram as comunicações entre a Terra e a Lua.

Um dos grupos de alunos vai ficar responsável por criar estruturas que deem condições de habitabilidade aos astronautas e “com a ajuda de uma impressora 3D vão criar uma maquete da base lunar, onde não faltará uma estufa, uma estação de energia, um reservatório de água e abrigos para os astronautas. Os vários módulos ficarão a imprimir durante a noite e estarão prontos quando as equipas acordarem”, lê-se no comunicado.

Uma outra parte do trabalho tem de ser feito no exterior da nave, o que vai obrigar um dos grupos de crianças “a resgatar um ‘rover’ [veículo explorador da Lua] que precisa de ser reparado e a recolher amostras de solo lunar para proceder a uma análise mineralógica”.

Esta tarefa tem o objetivo de dar a perceber aos alunos como foram capazes os astronautas de andar na Lua, que informações recolheram e como foram trabalhadas estas informações na Terra.

Além destas atividades, as crianças terão também de realizar tarefas relacionadas com a alimentação e o bem-estar dos astronautas, para que possam compreender a importância da alimentação, do treino físico e do trabalho em equipa nas missões espaciais.

Já na manhã de sábado, 20 de julho, cada grupo vai apresentar o trabalho que desenvolveu às restantes crianças e famílias.