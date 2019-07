Transferência adiada. Perin só será reforço do Benfica quando recuperar de lesão

Mattia Perin, guardião da Juventus, chumbou nos exames médicos e só será reforço do Benfica quando recuperar da lesão de que padece.

Em nota oficial, o Benfica confirmou que, na sequência dos exames médicos, efetuados esta quinta-feira, concluiu que o guarda-redes italiano, de 26 anos, "tem um processo de recuperação superior ao inicialmente previsto, sendo de cerca de quatro meses".

Face a este cenário, Benfica, Juventus e os representantes do jogador acordaram que Perin fará a recuperação no clube de Turim. "Concluída essa fase, [concretizar-se-á] a transferência do jogador, tal como está acordado por todas as partes", informou o clube encarnado.

Perin chegou a Lisboa na quarta-feira, para reforçar o Benfica, que pagaria cerca de 15 milhões de euros à Juventus. À partida para Portugal, o internacional italiano tinha assumido ter uma lesão no ombro, mas expressara esperança de regressar à ação em meados de setembro.

De resto, Perin tem um longo historial de lesões, tais como roturas de ligamentos nos dois joelhos. A primeira foi em 2016 e a segunda em 2017.



[notícia atualizada às 20h19]