Vêm aí nove dias de “Ruas Floridas” na terra que transforma o papel em arte

De 27 de julho a 4 de agosto, cerca de três dezenas de ruas de Redondo, no distrito de Évora, vão ser decoradas com flores e muitos outros objetos, tudo feito pela população, em papel, num imenso colorido ao qual ninguém fica indiferente. A Renascença foi ver como estão os preparativos e visitou a Oficina das Ruas Floridas.

No 1º andar, do número 23, da Rua Prof. Dr. Hernâni Cidade, na vila de Redondo, o desalinho da pequena sala, não causa qualquer surpresa quando se sabe que faltam poucos dias para o arranque das tradicionais festas das Ruas Floridas, a 27 de julho.

Ali, no edifício que já foi o cinema Capitólio e cineteatro municipal, funciona desde há um ano a chamada Oficina das Ruas Floridas, aberta de terça a domingo, para promover e difundir o evento, bem como a arte de trabalhar o papel. “Pretendemos divulgar as festas das Ruas Floridas do Redondo, mas também estreitar os laços com os responsáveis das ruas (cabeças-de-rua) e, para isso, fazemos ao longo do ano, workshops entre outras atividades que façam deste espaço, um espaço vivo para a comunidade”, explica à Renascença Luísa Calapez. A técnica do município, responsável por este espaço, lembra que em Redondo tudo é feito em papel, “desde vestidos, a lenços dos namorados ou tapetes de Arraiolos”, com diversas técnicas, daí a existência de um espaço que incentive os jovens a este gosto, pela arte de trabalhar o papel, além de levar as pessoas mais velhas a transmitirem o seu saber para que esta festa não perca o cariz popular”. Entre dezenas de opções de papel de cor, cartão, tesouras ou cola, Luísa Calapez, junta-se às funcionárias que, por estes dias, ultimam os preparativos para que a rua, pela qual a oficina é responsável, fique irrepreensível na sua apresentação. “Começamos por escolher o tema, e a partir daí desenvolvemos o projeto, desenhamos os prumos, aqueles pilares que sustentam o teto, escolhemos as cores do papel e depois passamos para o recheio da rua. É todo um processo criativo, de muitos meses e muitas horas por dia”, refere a responsável. E o que é necessário fazer para participar ativamente nas festas? “Olhe, em primeiro lugar é preciso a pessoa gostar de fazer isto. Depois, também ter alguma arte, embora esta se vá adquirindo ao longo dos anos, mas diria que o principal mesmo, é gostar e participar na festa. Nada como termos a certeza do dever cumprido e sentirmos orgulho quando as pessoas nos dão os parabéns. É o nosso reconhecimento”, atesta Luísa Calapez. A arte do papel que vai além das flores Um reconhecimento que enche o coração de quem dá, voluntariamente, horas e horas do seu tempo, seja noite, seja dia. À reportagem da Renascença, Cristina Ramires conta um pequeno episódio.

“Há dois anos, ouvi um pai a gritar com uma criança e pensei logo que estariam a mexer nos meus bonecos. Corri de imediato para a rua e então era uma menina que estava, simplesmente, a fazer uma festinha numa ovelha Choné e a dizer-lhe que voltava amanhã. Essas é que são as atitudes bonitas que a gente vê e que nos dão força para continuar”, assegura, ao mesmo tempo que continua a fazer as suas trepadeiras com rosas que irão colorir os postes. Aos 40 anos, esta funcionária da oficina, trabalha durante o dia para este espaço e, à noite, já em casa, trata da sua própria rua, este ano com a protagonista abelha Maia. “Como cabeça-de-rua, é a quinta edição que faço. Sempre gostei muito de trabalhos manuais, tenho um jeitinho de mãozinhas e acabei por fazer para a minha rua”, conta. “As pessoas podem encontrar peças belíssimas porque temos muita gente habilidosa dentro desta terra, e quem nos visita tem sempre a tentação de mexer para ver se é mesmo papel”, acrescenta Cristina Ramires. Na mesma mesa, ao lado, concentrada nas medições, Catarina Beira espera terminar o que tem em mãos, dentro de hora e meia: “estou a fazer uma viola para um dos bonecos, um menino que está a tocar no festival de Woodstock”. Ora, o mítico festival está a celebrar 50 anos, e as Ruas Floridas não vão deixar passar a data despercebida. “Foi uma época que marcou as nossas vidas e também a minha”, afirma. Com 59 anos, está desempregada e ocupa o tempo livre na preparação das festas, para que a tradição não se perca e seja cada vez mais aperfeiçoada. “Vim para o Redondo em 2000, e logo nesse ano comecei a ajudar uma senhora. A partir daí tenho sempre estado presente como cabeça-de-rua, menos este ano”. Além de poder-se assistir, ao vivo, a este trabalho artístico, quem visitar a Oficina das Ruas Floridas pode, também, aprecia objetos de papel que fizeram parte dos cenários de anteriores edições, num resumo do trabalho e habilidade dos redondenses na arte de trabalhar o papel. Um espaço vivo, cuja coleção se renova de dois em dois anos, precisamente na altura em que se realizam as festas, testemunhando festejos que fazem parte da identidade e da memória coletiva desta população. Redondo. Nove dias de porta aberta A tradição remonta ao século XIX, de acordo com documentos escritos, datados de 1838. Nessa altura já se adornavam as ruas com papel, embora a tradição estivesse ligada à vertente religiosa. Depois de alguns interregnos, em 1987, o município retomou as festas, embora só a partir de 1994 se tenha tornado num evento anual. “Só que isso era impensável, pois trata-se de um trabalho de meses e então decidimos que a iniciativa passava a ser realizada de dois em dois anos”, explica António Reto.