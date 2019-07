Capitã de navio humanitário à UE: "Espero que todos aceitem migrantes resgatados"

A comandante do navio humanitário que conseguiu escapar ao bloqueio para impedi-la de atracar com migrantes num porto italiano, e que esteve detida por isso, pediu esta quinta-feira à Comissão Europeia para evitar novos impasses políticos.

Carola Rackete tinha sido detida, em 29 de junho, por entrar no porto italiano de Lampedusa, ignorando um bloqueio imposto pelo ministro do Interior, Matteo Salvini, e acusada de chocar contra um barco da polícia de fronteira, quando desembarcou com 40 migrantes resgatados da Líbia.

Três dias depois, um juiz anulou o mandato de detenção, dizendo que a comandante do navio humanitário tinha agido para salvar vidas, mas a comandante do navio Sea-Watch 3 continua sob investigação.

Hoje, Rackete foi interrogada por promotores italianos da cidade siciliana de Agrigento, suspeita de estar a ajudar a imigração ilegal e sob investigação por ignorar o bloqueio determinado pelo Governo de Roma.

“Espero que a Comissão Europeia, após a escolha de um novo Parlamento, faça o possível para evitar este tipo de situações e que todos os países aceitem migrantes salvos por navios de resgate civil”, disse Carola Rackete, à saída das audições.