Treinador que eliminou Jorge Jesus da Copa do Brasil pede ao português ajude os brasileiros

Tiago Nunes, treinador que eliminou o Flamengo, de Jorge Jesus, da Copa do Brasil, espera que o técnico português ajude os seus homólogos brasileiros, que estão "a receber tão bem os treinadores estrangeiros".

"Ele é um visitante do nosso país, foi muito bem recebido por todos nós, e quem sabe se não pode ajudar-nos a sermos bem aceites no mercado europeu? Existe uma reserva no mercado da UEFA que não permite que as nossas licenças sejam aceites por lá. E as licenças deles são aceites aqui. Espero que Jorge Jesus auxilie os treinadores brasileiros, para que possamos ter trabalho fora", salientou o técnico do Athletico Paranaense.

Tiago Nunes enalteceu a qualidade de Jesus, "um grande treinador", que exigiu da sua equipa técnica "um estudo mais aprimorado do Flamengo". Algo que, frisou o brasileiro, o ajudou a "crescer" como treinador.

Porém, o técnico do Athletico Paranaense não gostou que, na primeira mão do jogo com o Flamengo, que terminou empatada, Jesus se tivesse queixado do relvado sintético do estádio da equipa que orienta.

"Temos um relvado sintético, é um facto. Mas não controlamos o que as pessoas dizem. Nós, no Athletico, não usamos nenhum tipo de muleta para justificar os nossos resultados. Não fazemos nada fora da lei, é tudo dentro das regras do jogo. Quando não ganhamos fora, assumimos a nossa responsabilidade", sublinhou Tiago Nunes.