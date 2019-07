Infarmed autoriza compra do medicamento mais caro do mundo para a bebé Matilde

O Infarmed autorizou a compra e administração do Zolgensma, considerado o medicamento mais caro do mundo, à bebé Matilde e a um outro bebé, ambos aos cuidados do Hospital Santa Maria, em Lisboa.

A notícia foi confirmada à Renascença pela própria Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde esta quinta-feira. A fonte do Infarmed diz que esta é uma "autorização de utilização excecional" e que será aquela unidade hospitalar a comprar o medicamento.

A decisão de comprar o medicamento, para já apenas aprovado nos Estados Unidos, foi tomada na semana passada. Cada dose de Zolgensma custa cerca de dois milhões de euros e o valor total vai ser suportado pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A bebé Matilde nasceu com atrofia espinhal muscular tipo I e esteve internada no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, tendo tido alta esta quinta-feira.

