Portugal-Lituânia joga-se no Algarve

O jogo entre Portugal e Lituânia, a contar para a fase de qualificação do Campeonato da Europa de 2020, será disputado no Estádio do Algarve, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol, esta quinta-feira.

Este será o décimo jogo da seleção nacional no estádio. A seleção não realizava um jogo oficial no Algarve desde 2016, frente à Letónia. A última partida foi o empate a uma bola, num amigável a 6 de setembro.

Portugal está integrado no grupo B de qualificação para a prova, com Ucrânia, Luxemburgo, Sérvio e Lituânia.

O Presidente da Direção da AF Algarve, Reinaldo Teixeira, felicita a FPF pela decisão: “É uma escolha que muito nos honra, e que é consequência da prática seguida pelos atuais responsáveis federativos, levando grandes eventos a vários pontos do país, com o propósito de promover o futebol em zonas mais afastadas das principais urbes, numa demonstração da capacidade organizativa e da visão da entidade que gere a modalidade”.

Qualificam-se diretamente para a prova disputada entre dia 12 de junho e 12 de julho de 2020 os dois primeiros classificados de cada grupo, sendo as restantes quatro posições alocadas ao vencedor dos play-offs. Portugal, com a vitória na Liga das Nações já garantiu que, em caso de não se apurar por aquela via, estará presente nesta última fase.