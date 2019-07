Circulação na Linha do Norte novamente suspensa. 90 bombeiros continuam a combater incêndio

Ainda segundo o mesmo jornal, os bombeiros chegaram ao local pouco depois de ter sido dado o alerta. De acordo com informações da Proteção Civil, pelas 17h30 o incêndio estava a ser combatido por 90 bombeiros apoiados por três meios aéreos e outros 25 veículos.

Em declarações à agência Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha, Jorge Gama, explicou que a Linha do Norte foi cortada por volta das 15h00 para permitir "o trabalho dos operacionais no terreno", no combate a um incêndio que chegou a ter duas frentes ativas.

Pelas 16h10, o comandante explicou que uma das frentes, a que lavrava numa encosta em direção ao Instituto Politécnico de Santarém, "já estava totalmente dominada", enquanto a outra frente já estava dominada "em 60%".

[Atualizado às 17h55]