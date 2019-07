Morte de André Bradford. Marcelo lamenta "morte tristemente prematura"

O Presidente da República lamentou esta quinta-feira a "morte tristemente prematura" do socialista açoriano André Bradford, referindo que iniciava um novo desafio como eurodeputado e "teria certamente muito ainda para dar" ao país.

"É com profunda consternação e emoção que o Presidente da República toma conhecimento da morte tristemente prematura do deputado do Parlamento Europeu André Bradford, enviando à viúva e a toda a família enlutada as mais sentidas condolências", declara Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota publicada no portal da Presidência da República na Internet.

Na mensagem, o chefe de Estado refere que, "depois de servir Portugal e a sua região, os Açores, André Bradford tinha agora um novo desafio e a nobre missão de continuar uma carreira de serviço público no Parlamento da União Europeia".

"Teria certamente muito ainda para dar à sua família, amigos, à democracia e ao nosso país. Por isso, o Presidente da República lamenta profundamente, em nome de Portugal, o seu desaparecimento extemporâneo", acrescenta.

Deputados PS e PSD Açores com voto de pesar conjunto

Os cinco deputados eleitos pelos Açores (três do PS e dois do PSD) levam na sexta-feira a plenário, na Assembleia da República, um voto de pesar conjunto pela morte do eurodeputado socialista.

Encabeçado pelo líder parlamentar socialista e ex-presidente do Governo Regional dos Açores, Carlos César, o voto é depois subscrito pelos deputados Lara Martinho (PS), João Castro (PS), Berta Cabral (PSD) e António Ventura (PSD).

PS expressa profundo pesar

O PS expressou o seu mais profundo pesar pela morte do seu eurodeputado André Bradford, considerando que constitui uma "perda dramática" para o partido, em particular para os socialistas açorianos.

Esta posição da direção dos socialistas consta de uma nota de pesar publicada do site oficial www.ps.pt. "O PS expressa o seu profundo pesar pela morte do nosso camarada André Bradford, destacado quadro do PS/Açores, recentemente eleito como deputado ao Parlamento Europeu, como único representante da Região Autónoma. Os Açores foram sempre, até ao fim, a grande causa que moveu toda a sua vida política", refere-se.

A direção do PS salienta que a "perda de um quadro tão qualificado e com tanto futuro à sua frente constitui uma perda dramática" para este partido e, em particular, para os socialistas açorianos, "ao serviço de quem tanto se destacou em diversas funções, revelando uma capacidade de trabalho e uma combatividade por todos reconhecida".



"A sua eleição recente para deputado europeu nas listas do PS era a garantia de uma defesa constante da sua Região, agora nas instâncias europeias, uma marca que sempre o acompanhou. Neste momento de imensa dor para todos os socialistas portugueses pela perda deste nosso querido camarada, o PS apresenta a suas mais sentidas condolências a toda a família de André Bradford, aos seus amigos e a todos os seus e nossos camaradas do PS/Açores, na pessoa do seu presidente Vasco Cordeiro e de todos os que mais de perto puderam conhecer a sua ação em prol dos Açores e dos açorianos", acrescenta-se na mesma nota.

Governo dos Açores manifesta "grande consternação"

O presidente do Governo dos Açores, o socialista Vasco Cordeiro, expressou em nome do executivo regional "grande consternação" pelo falecimento do eurodeputado do PS André Bradford, um "açoriano que dignificou a atividade política".

"Nas diversas funções políticas e executivas que assumiu ao longo de vários anos, o André Bradford imprimiu sempre à sua ação a lucidez, a inteligência e a capacidade de diálogo que permitiam construir pontes mesmo quando, por vezes, os obstáculos pareciam intransponíveis", salientou Vasco Cordeiro, em nota enviada à imprensa pelo seu gabinete.



De acordo com o chefe do executivo açoriano, as capacidades políticas de Bradford, "tão necessárias" a tal atividade, mas, sobretudo, as suas qualidades humanas, "mereceram o justo reconhecimento de todos aqueles que com ele tiveram o privilégio de privar".



Fonte do executivo dos Açores indicou ainda à agência Lusa que a agenda oficial dos membros do Governo Regional está suspensa nesta fase devido à morte de André Bradford.

Uma "perda irreparável", sublinha PS/Açores

O PS/Açores considerou que a morte do eurodeputado André Bradford "constitui uma perda irreparável" para a sua família, amigos e "todos os socialistas açorianos".

"Hoje é um dia de profunda tristeza e consternação. Partiu o nosso camarada André Bradford, um açoriano de corpo inteiro, que se dedicou apaixonadamente à causa pública e que, com a sua inteligência, cultura, perspicácia e argúcia serviu intransigentemente os Açores e os açorianos ao longo dos últimos anos", refere-se em comunicado enviado às redações pelos socialistas açorianos.



Para a estrutura do PS, André Bradford foi um "acérrimo defensor da coesão regional, valorizando, em simultâneo, a identidade específica de cada uma" das ilhas dos Açores, "as quais, aliás, conhecia profundamente".

Paulo Rangel diz-se "fortemente abalado"

O eurodeputado do PSD Paulo Rangel declarou-se "fortemente abalado" pela morte do "colega" eurodeputado do PS, transmitindo "sentidos pêsames" e "uma palavra de conforto" à família.

"Fortemente abalado pelo falecimento do nosso colega André Bradford, transmito à família sentidos pêsames e uma palavra de conforto. A delegação do PSD no Parlamento Europeu oferece toda a solidariedade aos colegas da delegação do PS e ao PS/Açores e PS nacional", diz o eurodeputado social-democrata em nota publicada no Twitter.

PSD/Açores fala em “perda” para a região

“André Bradford foi um político leal e que lutou pela causa pública”, sublinha Alexandre Gaudêncio, numa nota enviada às redações, expressando em nome pessoal e em nome do PSD/Açores sentidas condolências à família do eurodeputado “e a todos os que lhe são próximos”.

O líder regional do PSD sublinha que também se trata de "uma perda para os Açores" e para a autonomia regional e lembrou André Bradford como "um adversário político que exercia o seu papel de forma honrada e séria, contribuindo para a discussão democrática e para o desenvolvimento da sociedade açoriana", disse.

Em sinal de pesar, o PSD/Açores interrompeu todas as suas atividades partidárias, nomeadamente as jornadas parlamentares em curso na ilha das Flores, não agendando qualquer ação para os próximos dias, adianta a nota do gabinete de imprensa do PSD/Açores, indicando ainda que as bandeiras da sede regional foram colocadas a meia haste.

Bradford, de 48 anos, teve no dia 8 de julho um episódio de síncope e paragem cardiorrespiratória, vindo hoje a falecer.

O eurodeputado tinha tomado posse recentemente no Parlamento Europeu, tendo o socialista açoriano seguido em quinto lugar na lista do PS às europeias de maio.

André Bradford, de 48 anos, natural de Ponta Delgada, era licenciado em Comunicação Social e tornou-se em 2000 assessor de imprensa da Secretaria Regional do Ambiente do Governo dos Açores, tendo desempenhado depois funções de assessor político e de secretário regional.

Como deputado à Assembleia Legislativa Regional dos Açores, exercia as funções de líder do grupo parlamentar do PS até ter sido apontado pela estrutura regional do partido para integrar a lista nacional socialista nas eleições europeias de 26 de maio de 2019.