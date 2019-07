Morte de André Bradford. Líder do PSD Açores lamenta perda para a região

O presidente do PSD/Açores expressou esta quinta-feira "profundo pesar" pelo falecimento do eurodeputado do PS André Bradford, lamentando "de forma plena e sincera" a sua perda, "que é também uma perda para os Açores" e para a autonomia regional.

“André Bradford foi um político leal e que lutou pela causa pública”, sublinha Alexandre Gaudêncio, numa nota enviada às redações, expressando em nome pessoal e em nome do PSD/Açores sentidas condolências à família do eurodeputado “e a todos os que lhe são próximos”.

O líder regional do PSD lembrou André Bradford como "um adversário político que exercia o seu papel de forma honrada e séria, contribuindo para a discussão democrática e para o desenvolvimento da sociedade açoriana", disse.

Em sinal de pesar, o PSD/Açores interrompeu todas as suas atividades partidárias, nomeadamente as jornadas parlamentares em curso na ilha das Flores, não agendando qualquer ação para os próximos dias, adianta a nota do gabinete de imprensa do PSD/Açores, indicando ainda que as bandeiras da sede regional foram colocadas a meia haste.

Bradford, de 48 anos, teve no dia 8 de julho um episódio de síncope e paragem cardiorrespiratória, vindo hoje a falecer.

O eurodeputado tinha tomado posse recentemente no Parlamento Europeu, tendo o socialista açoriano seguido em quinto lugar na lista do PS às europeias de maio.

André Bradford, de 48 anos, natural de Ponta Delgada, era licenciado em Comunicação Social e tornou-se em 2000 assessor de imprensa da Secretaria Regional do Ambiente do Governo dos Açores, tendo desempenhado depois funções de assessor político e de secretário regional.

Como deputado à Assembleia Legislativa Regional dos Açores, exercia as funções de líder do grupo parlamentar do PS até ter sido apontado pela estrutura regional do partido para integrar a lista nacional socialista nas eleições europeias de 26 de maio de 2019.