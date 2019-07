Benfica assina acordo com os gregos do Panetolikos

O Benfica anunciou, esta quinta-feira, que estabeleceu um acordo de cooperação com o Panetolikos, da Grécia.

No site oficial, o Benfica explicou que a parceria "vai aproximar os dois clubes nas vertentes de intercâmbio de atletas, troca de informações e partilha de experiências".

"Ambos os clubes irão assim beneficiar do direito de preferência na aquisição de direitos desportivos e financeiros de jogadores, sendo a recente transferência de Dálcio Gomes para o clube grego um exemplo do trabalho já desenvolvido em conjunto", recorda o clube da Luz. Na última época, o Benfica emprestou Guga e Pedro Amaral, que ajudaram o Panetolikos a alcançar o nono lugar no campeonato da Grécia.

O Benfica explica que o seu objetivo, com esta parceria, passa também por "expandir a sua capacidade de recrutamento internacional", também numa lógica de "partilha de informações, conhecimentos e experiências entre as estruturas dos dois clubes, com vista ao desenvolvimento e formação dos seus quadros".

No dia 2 de agosto, o Benfica B vai participar no jogo de apresentação do Panetolikos, no último teste antes do arranque da II Liga.