Morte de André Bradford. Escritor Joel Neto enaltece homem "diferente entre iguais"

O escritor açoriano Joel Neto lembrou o eurodeputado eleito pela região André Bradford, falecido esta quinta-feira, como um homem "diferente entre iguais" de quem não se esquecerá.

"Não me alongarei em epitáfios, de que neste caso seria o mais irrelevante autor, mas quero deixar expresso que encontrei sempre no André um homem diferente entre iguais – politicamente, socio-economicamente, estética e intelectualmente. E foi inspirador assistir, nos últimos anos, ao seu rejuvenescimento, tão paradoxal e cruelmente interrompido agora", frisa Joel Neto, em texto publicado na rede social Facebook.

O escritor deixa o seu "profundo lamento" à família, ao PS/Açores e à classe política regional, que "tantas vezes" tem criticado, mas a "cujo choque" se diz hoje unir.

"Não me esquecerei dele. Para um ateu, creio que é o melhor que se pode prometer. E que não nos esqueçamos dele, os da minha geração e os das outras, o melhor que se pode desejar", concretiza.

O eurodeputado do PS André Bradford, que estava em coma induzido desde dia 08 deste mês após um episódio de síncope e paragem cardiorrespiratória, faleceu hoje no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, aos 48 anos de idade.

O eurodeputado tinha tomado posse recentemente no Parlamento Europeu, tendo o socialista açoriano seguido em quinto lugar na lista do PS às europeias de maio.

Natural de Ponta Delgada, André Bradford era licenciado em Comunicação Social e tornou-se em 2000 assessor de imprensa da Secretaria Regional do Ambiente do Governo dos Açores, tendo desempenhado depois funções de assessor político e de secretário regional.

Como deputado à Assembleia Legislativa Regional dos Açores, exercia as funções de líder do grupo parlamentar do PS até ter sido apontado pela estrutura regional do partido para integrar a lista nacional socialista nas eleições europeias de 26 de maio de 2019.