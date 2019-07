Iuri Medeiros de saída do Sporting

Iuri Medeiros vai ser reforço do Nuremberga. O extremo de 25 anos já está a caminho da Alemanha para assinar por quatro temporadas com o clube do segundo escalão, segundo mostrou o próprio numa publicação nas redes sociais.

O avançado chegou a integrar os primeiros dias de trabalho do Sporting, mas terá decidido terminar a ligação de 15 anos clube leonino.

Iuri Medeiros deixa o clube com 11 jogos e um golo apontado pela equipa principal, na época 2017/18. Esteve emprestado ao Arouca, Moreirense, Boavista, Génova e Légia de Varsóvia, os últimos dois na última temporada.

De acordo com o "Record", o Sporting vai receber três milhões de euros pela transferência, e 10% do valor de uma futura transferência.