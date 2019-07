Incêndio em Carnide obriga à retirada de 31 pessoas

Um incêndio numa zona de mato, em Carnide, no concelho de Lisboa, deflagrou esta quinta-feira perto de algumas habitações e de um infantário, obrigando à retirada de 31 pessoas “por precaução” e à evacuação da creche em causa, disse à Renascença o vereador da Proteção Civil da Câmara de Lisboa, Carlos Castro.

Não há registo de feridos nem de desalojados e o fogo já está circunscrito, assegurou a mesma fonte pelas 17h. As chamas lavraram na Azinhaga do Serrado, segundo informação do site da Câmara Municipal de Lisboa, nos terrenos onde será construída a futura Feira Popular de Lisboa.

A Casa do Animal de Lisboa libertou ainda várias aves de um pombal próximo, que estava ameaçado pelas chamas. Os donos não se encontravam no local.

O infantário em causa é o Colégio Menino Jesus, estabelecimento de ensino com creche e jardim de infância. Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP disse à Renascença que 13 crianças e quatro adultos foram retirados.

De acordo com a informação disponibilizada, o incêndio deflagrou às 14h18. No local estiveram pelo menos 57 bombeiros, apoiados por 17 viaturas.

[notícia atualizada às 17h32]