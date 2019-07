Incêndio em Carnide deflagra perto de casas. Infantário foi evacuado

Um incêndio numa zona de mato, em Carnide, no concelho de Lisboa, deflagrou esta quinta-feira perto de algumas habitações.

As chamas lavram na Azinhaga do Serrado, segundo informação do site da Câmara Municipal de Lisboa, nos terrenos onde será construída a futura Feira Popular de Lisboa.

Ao que a Renascença apurou junto de fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, foi evacuado, por precaução, um infantário situado nas imediações do local atingido pelas chamas.

Trata-se do Colégio Menino Jesus, estabelecimento de ensino com creche e jardim de infância. A mesma fonte adianta que 13 crianças e quatro adultos foram "retirados para local próximo e seguro".

De acordo com a informação disponibilizada, o incêndio deflagrou às 14h18. No local estão pelo menos 57 bombeiros, apoiados por 17 viaturas.

