Incêndio em Carnide deflagra perto de casas. Infantário está a ser evacuado

Um incêndio numa zona de mato, em Carnide, Lisboa, deflagrou próximo de algumas habitações. As chamas lavram na Azinhaga do Serrado, segundo informação do site da Câmara Municipal de Lisboa.

Ao que a Renascença apurou junto de fonte do Comando Metropolitano de Lisboa, está a ser evacuado, por precaução, um infantário situado nas imediações do local atingido pelas chamas.

De acordo com a informação disponibilizada, o incêndio teve início às 14h18.

No local estão pelo menos 27 bombeiros, apoiados por nove viaturas.