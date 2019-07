Vitória de Guimarães evita deslocação até ao Cazaquistão na Liga Europa

O Vitória de Guimarães vai defrontar o Jeunesse Esch, do Luxemburgo, na terceira pré-eliminatória da Liga Europa.

A equipa do Luxemburgo eliminou, esta quinta-feira, o Tobol, do Cazaquistão, após ter empatado a uma bola fora de portas, na segunda mão da segunda pré-eliminatória da prova europeia. As duas equipas empataram sem golos no primeiro jogo.

A primeira mão está marcada para a próxima quinta-feira, dia 25 de julho, no Luxemburgo. O segundo jogo, em Guimarães, joga-se a 1 de agosto, no Estádio D. Afonso Henriques.