Cidade de Berlim compra 670 apartamentos a privados para contrariar rendas altas

Os protestos contra a subida dos preços das rendas e a oposição a fenómenos de gentrificação – substituição de moradores de classe média ou baixa por outros com elevados rendimentos – têm sido uma constante nos últimos anos na capital alemã.

Após anos de privatização da habitação, a cidade de Berlim está a inverter o rumo e este mês decidiu comprar 670 apartamentos na histórica (e central) avenida Karl Marx, uma obra do regime da ex-Alemanha Oriental (RDA) e que tem quase dois quilómetros de comprimento e 89 de largura.

“Os berlinenses têm de poder continuar a viver na cidade”, afirmou o presidente da câmara Michael Müller, do SPD (partido social-democrata, da família europeia socialista), citado pelo “The Guardian”. "É por isso que foi e continua a ser nossa intenção comprar apartamentos sempre que possível, para que Berlim possa recuperar o controlo do seu mercado imobiliário."

A operação deverá custar à autarquia entre 90 e 100 milhões de euros e acontece após a empresa que detinha os apartamentos ter anunciado a intenção de os vender à Deutsche Wohnen, a maior proprietária privada da cidade, em novembro passado.

Temendo aumentos exponenciais das rendas, os inquilinos organizaram protestos e penduraram faixas nas fachadas. A operação acabou por ser bloqueada pelo senado berlinense, que esta segunda-feira anunciou a aquisição das habitações pela empresa estatal Gewobag.

Berlim tornou-se popular entre várias comunidades alemãs, nomeadamente a artística, por ter um custo de vida mais baixo do que outras regiões do país. No entanto, o crescimento do turismo e a migração de várias empresas tecnológicas para a capital alemã têm feito os preços disparar, nomeadamente no que diz respeito às rendas. Os valores do arrendamento mais do que duplicaram nos últimos anos: o preço médio do metro quadrado passou de 5,6 euros em 2008 para 11,4 euros em 2018.

Berlim tem 3,8 milhões de residentes e 85% dos habitantes opta pelo arrendamento. Em junho, foi aprovada uma lei para congelar os preços das rendas durante cinco anos, numa tentativa de travar a especulação imobiliária. O projeto de lei deverá estar concluído em outubro deste ano e entrar em vigor já em 2020.