Governo nomeia nova administração para a CP. Nuno Freitas é o presidente

O Governo escolheu Nuno Freitas para novo presidente do conselho de administração da CP – Comboios de Portugal. A nomeação já foi oficializada na reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira.

No comunicado da Presidência do Conselho de MInistro é dada a conhecer as nomeações de "Nuno Pinho da Cruz Leite de Freitas, Pedro Miguel Sousa Pereira Guedes Moreira, Maria Isabel de Magalhães Ribeiro, Pedro Manuel Franco Ribeiro e Ana Maria dos Santos Malhó, respetivamente para os cargos de presidente, vice-presidente e vogais do conselho de administração da CP, Comboios de Portugal".



Carlos Nogueira liderava a CP desde 1 de Julho de 2017. Nuno Freitas era até agora diretor-geral da empresa Nomad Tech (empresa participada em 35% pela EMEF).

Da anterior administração, apenas transita Ana Malhó.