Mais um reforço. Atlético de Madrid contrata Hermoso

O Atlético de Madrid anunciou a contratação de Mario Hermoso, proveniente do Espanhol.

O defesa-central de 24 anos é internacional espanhol, e assinou um contrato válido por cinco épocas com o clube espanhol. Formado no Real Madrid, não chegou a disputar qualquer jogo na equipa principal. Desvinculou-se no final de 2016/17, e rumou ao Espanhol, em definitivo.

Simeone continua a investir para reforçar o plantel, depois de já ter contratado João Félix, Felipe, Herrera, Lodi, Llorente, Saponjic e Trippier.

O Atlético de Madrid conta agora com quatro defesas-centrais: José Giménez, Savic, Felipe e Hermoso.