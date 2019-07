Carro de matrícula espanhola encontrado submerso na Barragem do Caia

Um automóvel de matrícula espanhola foi encontrado esta quinta-feira parcialmente submerso nas águas da Barragem do Caia, no concelho de Elvas, distrito de Portalegre, sem ocupantes no seu interior, disse à agência Lusa fonte da GNR.

O oficial de relações públicas do Comando Territorial de Portalegre da GNR, major David Pires, indicou que o alerta foi dado por volta das 08h00, por "uma pessoa que estava a passar" na zona e que "viu as rodas de um dos eixos do carro".

O mesmo responsável referiu que os meios de Proteção Civil retiraram a viatura da água para as margens da albufeira, adiantando que se trata de um automóvel da marca Mercedes com matrícula espanhola.

Segundo o major David Pires, a GNR apurou, junto do Centro de Cooperação Policial e Aduaneira do Caia (Elvas), que "a viatura estava registada como tendo sido furtada, no início de março deste ano, em Espanha".

A GNR e a Guardia Civil espanhola, acrescentou, vão proceder a perícias para tentar determinar "se o carro foi usado na prática de algum tipo de crime em Portugal ou em Espanha".