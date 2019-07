Braga e Marítimo empatam no Algarve

Braga e Marítimo empataram, esta quinta-feira, sem golos apontados, num jogo de preparação disputado no Algarve, onde as duas equipas realizam estágios de pré-temporada.

Este foi o quinto particular da equipa de Sá Pinto e o primeiro empate, depois de ter vendio a Oliveirense, por 4-1, o Varzim, por 5-1, o Portimonense, por 1-0, e o Milwall, por 2-1.

Já o Marítimo voltou a empatar. A equipa insular arrancou pré-época com uma vitória dominante por 5-1 frente à equipa sub-23, e empatou contra Portimonense, Farense e Sporting de Braga.

O Marítimo arranca a época com duelo difícil, em casa, frente ao Sporting. Antes, disputa uma eliminatória da Taça da Liga, frente ao vencedor do duelo entre Leixões e Cova da Piedade. Já o Braga entra em cena num dérbi minhoto, a receber o Moreirense na primeira jornada do campeonato.