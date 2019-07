Miguel Veloso vê Perin como "titular indiscutível" na Luz

Mattia Perin será titular indiscutível no Benfica. A garantia é dada por Miguel Veloso, ex-colega no Génova do novo guarda-redes dos encarnados.

Em declarações a Bola Branca, o médio internacional português acredita que o italiano, ex-Juventus, vai agarrar a baliza benfiquista sem dificuldades.

"É um grande talento que, apesar de algumas lesões, não é por acaso que chegou à Juventus. É um guarda-redes que tem muita qualidade. Na minha opinião será titular indiscutível no Benfica. É muito ágil, muito rápido entre os postes, com grandes reflexos. É realmente um grande guarda-redes. E muito brincalhão, o que é uma mais valia para o grupo", começa por refeir o actual jogador do Hellas Verona.

Mattia Perin completou a sua formação no Génova, antes de se transferir em 2018 para a Juve. As 26 anos, vai viver a sua primeira experiência no estrangeiro. Algo que, segundo Veloso, não constituirá problema. De resto, até o poder levar com mais frequência à seleção italiana.

"Apesar de ser a sua primeira experiência fora de Itália, adaptar-se-á bem. Já foi várias vezes à seleção italiana. Não haverá qualquer problema. Poderá ser de topo mundial. Tem muitos jogos na Serie A, ainda é jovem e com margem para melhorar. Com certeza, vai melhorar no Benfica. Poderá não ser titular da seleção, depende do treinador, mas já foi várias vezes à seleção nacional", reforça.

Miguel Veloso acredita que as lesões que atingem Perín não irão impedi-lo vingar na Luz.

"O Mattia tem os seus objetivos claros. As lesões ajudaram-no, também, no aspeto mental e a dedicar-se a si próprio. Por isso, as lesões não o limitarão em nada, no seu rendimento. É uma grande contratação por parte do Benfica", termina.