Fulham empresta Seri ao Galatasaray

O Galatasaray anunciou a chegada de Seri, proveniente do Fulham, por empréstimo válido por uma temporada.

Após a despromoção do clube inglês, o médio costa-marfinense procurava novo desafio, e seguirá para o futebol turco. Seri foi o reforço mais caro da história do Fulham, por cerca de 40 milhões de euros, no último verão.



Seri passou pelo futebol português entre 2012 e 2015. Assinou pelo FC Porto, jogou apenas na equipa B, antes de rumar ao Paços de Ferreira, em definitivo.

Depois de uma três épocas de sucesso no Nice, rumou ao Fulham, e rendeu cerca 4,5 milhões de euros aos cofres do clube pacense.