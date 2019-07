"Terceiro melhor guarda-redes alemão" a caminho do FC Porto

Roberto Pinto, antigo jogador português que fez a sua carreira na Alemanha, considera que Kevin Trapp será uma boa opção para o FC Porto. O guardião de 29 anos é a prioridade número um dos dragões. O alemão está ligado aos franceses do PSG, mas na época passada esteve cedido ao Eintracht Frankfurt.

"O Trapp fez excelentes épocas no Frankfurt, entre 2012 e 2015. É um guarda-redes que jogou em todas as camadas jovens da seleção alemã e pode ser uma boa contratação do FC Porto", começou por dizer.



Roberto vê um guarda-redes sem grandes debilidades evidentes: "É muito forte na antecipação na área, porque é muito bom no jogo aéreo. E joga muito bem com os pés, são as suas principais características", analisa, em declarações a Bola Branca.

Melhores apenas Neuer e Ter Stegen

Roberto Pinto destaca a qualidade de Kevin Trapp. Na sua opinião é o terceiro melhor guarda-redes alemão, com dois "gigantes" à sua frente.

"A Alemanha tem guarda-redes muito bons. A explicação para o Trapp não ser chamado regularmente à seleção, é que há dois guardiões espetaculares que estão à sua frente, o Manuel Neuer e o Ter Stegen. Hoje em dia é o número três, o terceiro melhor guarda-redes da Alemanha. É pena porque ele é muito bom mas todos conhecemos a qualidade do Neuer e do Ter Stegen", concluiu.