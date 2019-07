​Festival D'Onor está de volta à icónica aldeia transmontana

O Baile do Gaiteiro, uma recriação dos antigos bailes da aldeia ao som da gaita de foles, e a atuação do DJ V’Guess, encerra o primeiro dia do festival.

O festival abre sexta-feira à noite, no largo da Portelica, com Músicas da Raya, “uma viagem musical pela história da relação transfronteiriça entre os dois países ibéricos e a relação entre as suas canções”, protagonizada por dois dos mais conceituados músicos do “folk” a nível mundial, Luiz António Pedraza (La Musgaña, Espanha) e Paulo Meirinhos (Galandum Galundaina, Portugal).

“Todo este projeto foi desenvolvido pela Montes de Festa em parceria com os habitantes de Rio de Onor, que demonstraram particular interesse na sua realização, que, atualmente, apelam e apoiam a sua continuidade", salienta a organização.

“Unir gerações” é outro dos objetivos que sobressai do projeto, desenvolvido em parceria com a população local, que aposta “sobretudo num festival enquanto experiência, com diversas novidades, em relação às edições anteriores”, refere a Montes de Festa, associação responsável pela iniciativa.

Durante todo o evento, os visitantes poderão ficar instalados no Parque de Campismo local ou optar pelas muitas unidades de turismo rural na zona de Bragança ou da Sanabria. A alimentação está garantida durante todo o festival, com almoços e jantares comunitários, com pratos típicos da região a preços acessíveis.

O festival encerra com uma arruada que contará com todos os festivaleiros e o Grupo de Gaiteiros e Tocadores da Lombada e uma sessão de teatro ao ar livre, com a peça “Histórias e Narrativas da Tradição Oral Transmontana”, da Associação Fisga, recordando “os tempos antigos e as companhias de teatro itinerantes que percorriam quilómetros, animando de aldeia em aldeia”.

Já para domingo, último dia do festival, está reservado o 3º Passeio de Automóveis Antigos e Desportivos e a atuação do Coro Lopes Graça na igreja matriz de Rio de Onor.

A noite vai fechar com Dj Metralha, com um Set diferenciado de músicas do mundo, misturando sons e ritmos de diferentes géneros musicais. E quem gostar, vai poder participar em voos cativos de balão de ar quente.

Haverá um concerto de Adélia, um projeto musical de duas brigantinas com raízes no cancioneiro tradicional português, Velha Gaiteira, um dos mais afamados nomes da música folk ibérica, e os Yvette Band, um grupo conhecido com cada vez mais expressão a nível nacional que se preparam para lançar novo álbum.

No final da ronda, como não podia deixar de ser, os visitantes serão brindados com muita música.

Nesse mesmo dia acontece o 131º Passeio Pedestre Enzonas, em pleno Parque Natural de Montesinho, com visita ao maior exemplar de Carvalho Negral da Europa, com 23 metros de altura e cerca de 20 metros de copa.

No sábado, os festivaleiros vão poder assistir à recriação do “Conselho do Povo”, antiga reunião com os mestres da aldeia, e participar na limpeza das margens do rio em conjunto com as gentes de Rio de Onor.

Para decidir a ordem segundo a qual os pedaços de terra deviam ser lavrados, tocava-se o sino e convocava-se uma reunião. As famílias também se reuniam para decidir os castigos a aplicar a quem quebrasse as regras estabelecidas. As multas aplicadas eram quase sempre em vinho: quanto maior o delito, maior a quantidade a dar aos outros. E ficava tudo registado numa vara – a vara da justiça.

Foi, durante muitos anos, uma aldeia comunitária, um por todos e todos por um. Com regras próprias, os campos eram cultivados pelos agricultores e as colheitas divididas de forma igualitária, o que a tornou um exemplo de sustentabilidade.

A aldeia de Rio de Onor fica junto à fronteira com Espanha, a 30 minutos de carro de Bragança. Do Porto, são 2h30 e de Lisboa, 5h00.

A aldeia comunitária, com cerca de 50 habitantes, é uma das mais bem preservadas do Parque Natural de Montesinho, com casas típicas serranas em xisto, com varandas alpendradas e dois andares: no de cima, moravam as famílias e no de baixo, ficava o gado, os cereais e outros produtos da terra. As ruas são estreitas e de pedra.

A aldeia raiana é atravessada pelo rio Onor, também conhecido como rio Contensa, e a sua praia fluvial convida a momentos de descanso, junto às águas límpidas do rio. Da sua arquitetura tradicional de xisto, destacam-se a ponte romana, a Igreja Matriz, o forno, a forja, os moinhos comunitários e um Castro medieval.

Por ali ainda se partilham terrenos e moinhos. Na memória fica o rebanho e o boi comunitários, que já não existem. Mantém um modo de administração rural, liderado por dois mordomos, designados pelo conselho, assembleia que reúne representantes de todas as famílias, os vizinhos – atualmente em esquema de rotação cíclica, de modo a que todos possam exercer as funções.

O artesanato típico da aldeia engloba peças de cestaria e carpintaria e na gastronomia destacam-se os saborosos enchidos. Das tradições ancestrais de Rio de Onor merecem destaque o rionorês, dialeto que nasceu da mistura do castelhano e do português e que, ainda hoje, é falado na aldeia, e a festa dos Reis (6 de janeiro), um rito da puberdade no qual participam os rapazes solteiros.